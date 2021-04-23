جثث طافية في المتوسط بعد انقلاب قارب يقل عشرات المهاجرين قبالة ليبيا

2021/04/23 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، الخميس، أنها رصدت نحو عشر جثث طافية في المياه بجانب زورق مطاطي قبالة السواحل الليبية، كان قد انقلب رأسا على عقب وعلى متنه 130 مهاجرا.

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