الثورة الثقافية الرابعة - سامح عسكر

2021/04/23 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر قبل القرن العشرين لم يظهر مصطلح (الثقافة والمثقف) كما نعهده الآن بمعنى المعرفة والعلم، لأن هذا المعنى كان حكرا على رجال الدين فحسب، فهم من لهم سلطة العلم ونفوذ المعرفة الاجتماعي وبدعم كامل من السلطات القرووسطية التي كانت تستعين بهم في حكم الدولة على الشريعة الإسلامية..ظهر المصطلح لدينا في القرن العشرين على أيدي مجموعة مثقفين كبار كسلامة موسى وشبلي شميل وطه حسين وأحمد لطفي السيد وغيرهم من د ......





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