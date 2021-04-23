التنظيم أداة الطبقة العاملة الحاسم في نضالها بمناسبة الأول من أيار - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/04/23 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق التنظيم أداة الطبقة العاملة الحاسم في نضالها بمناسبة الأول من أياربعد أيام، نستقبل الأول من أيار، يوم التلاحم الأممي للطبقة العاملة، والطبقة العاملة وشرائحها المختلفة في العالم تواجه شتى أنوع المشقات والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانعدام الأمان.



هذا في الوقت الذي لا زالت جائحة كورونا تحصد حياة الآلاف يوميا، وأكثرية ضحاياها هم في صفوف هذه الطبقة والجماهير المفقرة والمحرومة.



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