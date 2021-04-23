حكم البكباشية أو اللواءات .. فشل و ضياع - محمد حسين يونس

2021/04/23 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس كثيرا ما تصيبني الحيرة ..



في فهم و تفسير علاقات المصريين العاطفية المنحازة ..



تجاة ضباط جيشهم ..فهم يتصورون دائما ..



مهما كانت خيبات الأمل السابقة ..



أن من يرتدى البدلة الميرى ..



سوف يكون الأفضل..



وان أصحاب الكابات و غصون الغار ..



لديهم قدرات خاصة علي مواجهة المشاكل غير متوفرة لدى غيرهم ..



قدرات (ميرى ) مرتبطة بالإنضباط و الكفاءة ..و الطهارة ..



و العدل ..وقوة التحمل ...و في بعض الأحيان يض ......





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