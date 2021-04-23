مقتل 13 مصاباً بكورونا في حريق بمستشفى هندي

2021/04/23 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 13 مصاباً بفيروس كورونا مصرعهم في حريق اندلع صباح الجمعة في مستشفى بإحدى ضواحي بومباي، بحسب ما أعلن مسؤول في فرق الإطفاء الهندية لوكالة فرانس برس.

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