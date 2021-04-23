"هذا سيريالي".. انتقادات حادة لانتخاب إيران في لجنة "وضع المرأة" بالأمم المتحدة

2021/04/23 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اختيار الأمم المتحدة لإيران كعضو في لجنة "وضع المرأة" التابعة لها استنكار عدد من المسؤولين والحقوقيين والنشطاء، وذلك لممارسات انتهكت بها أجهزتها ومؤسساتها حقوق الإنسان، والمرأة على وجه الخصوص.

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