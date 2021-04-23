أفيون الشعب – الكتاب كاملاً - أنور كامل

2021/04/23 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أنور_كامل “الرابطة الأممية للعمال – الأممية الرابعة” تشكر الشاعر المصري الأستاذ شعبان يوسف على تأمينه هذه الوثيقة الهامّة والفريدة.سرقةسرق “مجهول” أصول هذا الكتاب من حافظتي في قاعة المحكمة يوم الأحد 2 مايو سنة 1948 أثناء نظر إحدى قضايا النشر التي اتهمت فيها فاضطررت إلى إعادة تأليفه من جديد.



وأغلب الظن أن بعض خصومي في الرأي هم الذين سرقوا أصول الكتاب لمنعه من الظهور.



وقد استغرقت كتابته الجد ......





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