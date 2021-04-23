2021/04/23 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف قد يكون ما أكتبه اليوم هو اتهام صريح للنساء في صناعة ذكورية المجتمع .



يمكن لأية نسوية من الشّرق أن تراجع نفسها وعلاقتها مع زوجها وسوف ترى أنّها مجرد عبد لن يطالب بحريته ، لكنّه ينظّر ويعطي الأفكار النسوية الثورية لباقي النساء ، وهنا لن نكتب عن نساء الشرق ، بل هذه المرة عن القيم الغربية ، وقد فوجئت في أحد القراءات أن الفرنسيين مثلاً يعتبرون الشّخص الدون جوان -متعدد العلاقات-شخصية محبّبة ، فما هو حا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساهمة المرأة في صنع المجتمع الذّكوري - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساهمة المرأة في صنع المجتمع الذّكوري - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).