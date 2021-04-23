2021/04/23 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون أن الجيش الأميركي سيرسل قوة عسكرية مجوقلة لمساعدة إندونيسيا في العثور على غواصة مفقودة منذ الأربعاء الماضي وعلى متنها 53 بحارا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة "مجوقلة" أميركية تشارك بـ"حل لغز" اختفاء الغواصة الإندونيسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة "مجوقلة" أميركية تشارك بـ"حل لغز" اختفاء الغواصة الإندونيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).