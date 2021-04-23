هزتان ارضيتان تضرب محافظة عراقية

2021/04/23 | 08:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، حدوث هزتان أرضيتان جنوب شرقي دربندخان في محافظة السليمانية.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 نيسان 2021)، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 12:55:03 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،4) درجة حيث تبعد ( 26 )كم جنوب شرق دربندخان من محافظة السليمانية".

واضاف البيان، انها "تعد الهزة الثانية إلحاقا بالهزة الارضية الاولى التي سجلت في تمام الساعة 11:27:15 مساء يوم الخميس الموافق 22نيسان 2021 في نفس المكان من محافظة السليمانية"، مشيرا الى انها "بلغت قوتها ( 3،2) درجة حيث تبعد ( 26 )كم جنوب شرق دربندخان".

واوضح، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعت هيأة الرصد الزلزالي، "المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

N.A

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