العراق: هجوم بثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية تضم أمريكيين بمطار بغداد

2021/04/23 | 08:38 - المصدر: فرانس 24

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سقطت ثلاثة صواريخ فجر الجمعة على قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية وأخرى عراقية بمطار بغداد تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".



وأسفر الهجوم عن إصابة عسكري عراقي بجراح بعد سقوط الصواريخ الثلاثة في الجزء الذي تشغله القوات العراقية.



وهو الهجوم الثاني من نوعه خلال أسبوع في تواصل لحلقات مسلسل التوتر المستمر بين الفصائل العراقية الموالية لإيران والولايات المتحدة.

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