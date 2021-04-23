اختفاء الغواصة الإندونيسية.. تعويل على

2021/04/23 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون أن الجيش الأميركي سيرسل قوة عسكرية مجوقلة لمساعدة إندونيسيا في العثور على غواصة مفقودة منذ الأربعاء الماضي وعلى متنها 53 بحارا.

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