2021/04/23 | 08:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يسطون على منزل طبيب بالنجف ويسرقون عشرات الملايين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/23 | 08:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يسطون على منزل طبيب بالنجف ويسرقون عشرات الملايين ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يسطون على منزل طبيب بالنجف ويسرقون عشرات الملايين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).