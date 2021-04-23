2021/04/23 | 09:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

رجح المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، أنّ تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع إمكانية هطول أمطار في بعض المناطق.

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وقال عطية في تدوينة عبر حسابه الرسميّ تابعها "ناس"، (23 نيسان 2021)، أنّ "الرياح الشمالية الغربية المعتدلة السرعة ستسود في مدن وسط وغرب وشمال البلاد والفرات الأوسط والبادية الغربية"، مبينًا أنّ "الرياح ستكون ساكنة في مدن الجنوب (البصرة وميسان وذي قار)، ويكون التحول تدريجيًا خلال ساعات المساء والليل مع هبات نشطة للرياح تصل إلى 60 كم بالساعة أثناء التحول".

وأضاف المتنبئ، أنّ "الرياح تستمر شمالية غربية يوم السبت أيضًا، مصحوبة بنشاط ملحوظ في مدن الجنوب والفرات الأوسط نهارًا"، مرجحًا أنّ "تتراجع درجات الحرارة بفارق 2- 3 درجات مئوية في مدن الوسط والشمال والغربية، وكذلك في مدن الجنوب، قبل أن تعاود الارتفاع بعد يومين".

ونفى عطية، "وجد أية موجة باردة متوقعة كما تشير إليه بعض صفحات التواصل الاجتماعي"، مشيرًا إلى أنّ "صور الأقمار الصناعية رصدت مساء الخميس، سحبًا مختلفة الارتفاع في مناطق عديدة من مدن البلاد".

وتوقع المتنبئ، أن "تستمر الأجواء غائمة جزئيًا يوم الجمعة وأيضا يوم السبت مع فرص للأمطار غربي البلاد وشمال غربها ومناطق، متفرقة من مدن الوسط والشمال خاصة الجبلية بسبب التصعيد الرطب يومي الجمعة والسبت، لكنها تكون خفيفة الشدة بسبب سلبية الرياح السطحية"، كما نفى، احتمالية أن تشهد البلاد "رياحًا عاتية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق ومناطق الأمطار.. متنبئ يكشف حقيقة ’الموجة الباردة’ و’الرياح العاتية’! ) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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