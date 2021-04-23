بـ 'المطارق الخشبية والسكاكين'.. شجار في بغداد والأمن يتدخل

2021/04/23 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وقعت مشاجرة وسط العاصمة بغداد، الجمعة، استخدم فيها الات جارحة فضلا عن مطارق خشبية، ما ادى الى وقوع اصابات بين طرفي النزاع.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية، (23 نيسان 2021)، ان "مشاجرة اندلعت بين مجموعة من الاشخاص فجر اليوم، حيث كان اطراف الشجار يحملون الات حادثة ومطارق تسبب بوقوع اصابات في منطقة الغزالية ببغداد".

واضاف المصدر ان "المصابين تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصلت القوات الامنية الى مسرح الحدث وقامت باعتقال المتشاجرين"، دون معرفة اسباب الشجار.

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