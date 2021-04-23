انتحار امرأة أطلقت النار على نفسها في ديالى

2021/04/23 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (23 نيسان 2021)، بإقدام امرأة على الانتحار بعد إطلاق النار على نفسها قرب قضاء بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة تبلع من العمر نحو 25 عاماً انتحرت بمنزلها، في قرية زراعية قرب بعقوبة، بعد إطلاق النار على نفسها".ولفت إلى أن "التحقيقات الاولية تشير إلى أن مشاكل عائلية كانت وراء الانتحار"، مبيّناً أن "ديالى شهدت خلال العام الجاري نحو 20 محاولة انتحار لكلا الجنسين انتهى نصفها بالوفاة".

وتشهد محافظة ديالى إلى جانب أغلب المحافظات العراقية، معدلات مرتفعة في السنوات الماضية للانتحار، لأسباب متعددة، أبرزها الفقر والمشاكل العائلية.

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