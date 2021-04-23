2021/04/23 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مديرية إجرام مكافحة بغداد، الجمعة (23 نيسان 2021)، ملابسات جريمة قتل غامضة، بعد مقتل امرأة على يد زوجها في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد إحالة أوراق القضية الخاصة بانتحار المجنى عليها من مركز شرطة بسماية الى مكتب مكافحة إجرام النهروان بأن الحادث هو حالة انتحار لكنها مبهمة الجوانب ويحيطها الغموض الذي حال دون كشف الجريمة كون المتهم استطاع أن يخفي ويتلاعب بمعالم مسرح الجريمة كونه هو من قام بنقل زوجته للمستشفى من أجل دفع الشبهة عنه".

وأضافت، أنه "بجهود استثنائية من قبل مكافحة إجرام بغداد ومكتب مكافحة إجرام النهروان والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها حول زوج المجنى عليها لتوفر شكوك حوله والتعمق بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة المتوفرة انهار واعترف صراحة بقيامه بإسقاط زوجته من شقتهم في الطابق الثامن معللا ذلك بوجود خلافات عائلية فيما بينهم وأنه ادعى انتحارها لدفع الشبهة عنه".

وأشار البيان، إلى أن "المديرية دونت أقوال المتهم ابتدائيا وصدقت قضائيا أمام السيد قاضي التحقيق استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رماها من ’’الطابق الثامن’’.. ملابسات مقتل امرأة على يد زوجها جنوب شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رماها من ’’الطابق الثامن’’.. ملابسات مقتل امرأة على يد زوجها جنوب شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).