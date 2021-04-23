الصدر مغرداً بشأن الإصلاح: أستشعر قلة الناصر بسبب ’’المشككين والمرجفين’’

2021/04/23 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت متأخر من يوم أمس، إنه حاول الإصلاح في العراق وما زال يحاول، فيما أشار إلى أنه استشعر قلة الناصر والمعين بسبب مَن وصفهم بـ "الشكاكين والمرتجفين وأعداء الإصلاح".

وذكر الصدر في تغريدة على تويتر: "اللهم إني أشهدك وأنت خير الشاهدين، أشهدك يا ربي إني حاولت الإصلاح في عراق الآباء والأجداد وما زلت أحاول وبكل ما آتيتني من قوة قلب ورباطة جأش..



ولن أطلب إلا رضاك يا ربي وسير على خطى الآباء والأجداد".وأضاف: "إلا أنني أستشعر قلة الناصر والمعين بسبب المرجفين والمشككين وأعداء الإصلاح وممن أعمتهم الدنيا وأموالها وكراسيها من الداخل والخارج بل وثلة ممن ينتمون لنا آل الصدر".

وأكمل الصدر قائلاً: "اللهم فارزقني والمخلصين الثبات وأسألك الشهادة على خطى الإصلاح..



فأنت ولي التوفيق ولا أسألك إلا حسن العاقبة".

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