الذهب يتجه نحو تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

2021/04/23 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ويتجه المعدن الأصفر صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية.وضغط اقتراح الرئيس الأمريكي على عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا من ضعف الدولار.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأونصة، بحلول […]

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