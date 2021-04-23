2021/04/23 | 10:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، داستمرار منح شقق بسماية في فروع المصرف المخصصة وباعداد غير مسبوقة وغير متوقعة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 نيسام 2021)، إن "فروعه مازالت متواصلة في ترويج معاملات الراغبين للحصول على شقق بسماية"، مشيرا الى "وجود زخم كبير شهدته فروع المصرف لتمشية معاملات الحصول على بسماية".

وأوضح أن "الفروع التي تمنح الوحدات السكنية لبسماية هي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.



الامانة العامة لمجلس الوزراء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’أعداد غير مسبوقة وغير متوقعة’.. بيان جديد من مصرف الرافدين حول شقق بسماية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’أعداد غير مسبوقة وغير متوقعة’.. بيان جديد من مصرف الرافدين حول شقق بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).