الرافدين: استمرار منح شقق بسماية وباعداد غير مسبوقة

2021/04/23 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين استمرار منح شقق بسماية في فروع المصرف المخصصة وباعداد غير مسبوقة وغير متوقعة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “فروعه مازالت متواصلة في ترويج معاملات الراغبين للحصول على شقق بسماية”.

وأشار الى “وجود زخم كبير شهدته فروع المصرف لتمشية معاملات الحصول على بسماية .



واوضح ان الفروع التي تمنح الوحدات السكنية لبسماية هي : المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.



الامانة العامة لمجلس الوزراء”.

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