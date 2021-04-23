بيان جديد من الرافدين بشأن معاملات الحصول على شقق بسماية

2021/04/23 | 10:05 - المصدر: NRT عربية

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اعلن مصرف الرافدين استمرار منح شقق بسماية في فروع المصرف المخصصة وباعداد غير مسبوقة وغير متوقعة.

وقال المصرف في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (23 نيسان 2021)، ان "فروعه مازالت متواصلة في ترويج معاملات الراغبين للحصول على شقق بسماية"، مشيرا الى "وجود زخم كبير شهدته فروع المصرف لتمشية معاملات الحصول على بسماية".

واوضح ان الفروع التي تمنح الوحدات السكنية لبسماية هي": المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن.



الامانة العامة لمجلس الوزراء".

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