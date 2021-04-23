التربية توضح بشأن استيفاء الاجور من طلبة مدارس المتميزين

2021/04/23 | 10:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة التربية، ما أشيع عن استيفاء أجور دراسية من طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد، مؤكدة أن التعليم الحكومي سيبقى مجانيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، الجمعة (23 نيسان 2021)، ان "عدم دقة المعلومات التي تضمنها المنشور المتداول من قبل بعض الجهات"، موضحة أن "التعليم الحكومي كان وسيبقى مجانيا التزاما بالدستور العراقي الذي يتيح للطالب العراقي التعليم بشكل مجاني في المدارس الحكومية".

واضاف البيان، ان "مدارس المتميزين وجدت لاستقبال الطلبة المتميزين، وتطوير قدراتهم العلمية وتنمية المواهب والكفاءات دون مقابل خدمة لعراقنا الحبيب".

وشدد البيان، على "ضرورة اعتماد الأخبار الخاصة بالوزارة من مواقعها الرسمية المعروفة للجميع".

N.A

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