2021/04/23 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة تهدف شركة “سبيس إكس” إلى إطلاق طاقمها الثالث قبل شروق شمس الجمعة بقليل، وهذه المرة باستخدام كبسولة وصاروخ أعيد تدويرهما.وكان من المفترض أن يتوجه رواد الفضاء الأربعة الذين يمثلون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “سبيس إكس” تطلق طاقما ثالثا إلى الفضاء المركز الخبري الوطني.

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