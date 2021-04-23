بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن شقق بسماية

2021/04/23 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن استمرار منح شقق بسماية في فروع المصرف المخصصة وبأعداد غير مسبوقة و”غير متوقعة”.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن فروعه “مازالت متواصلة في ترويج معاملات الراغبين للحصول على شقق بسماية”، مشيرا الى “وجود زخم كبير شهدته فروع المصرف لتمشية معاملات الحصول على بسماية”.

واوضح ان “الفروع التي تمنح الوحدات السكنية لبسماية هي: المستنصر، والخلفاء، والامين، والباب الشرقي، والفردوس، وحي الزهراء، وبراثا، والقصر الابيض، والحي العربي، وحي العامل، والمعرفة، وسبع قصور، والحرية، والمدائن”.

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