لليوم الثاني على التوالي.. الهند تسجل زيادة قياسية عالمية في إصابات كورونا

2021/04/23 | 10:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند، اليوم الجمعة، أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، كما قفزت الوفيات اليومية بالفيروس قفزة قياسية.وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن السلطات سجلت 332730 إصابة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 16 مليون حالة.وزادت الوفيات 2263، ليبلغ الإجمالي 186920 حالة، بحسب ما نقلت “رويترز”.وأعلنت السلطات الهندية […]

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