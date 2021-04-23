في خطوة غريبة.. إيران تشيّد مقبرة من 4 طوابق لاستيعاب وفيات كورونا

2021/04/23 | 10:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أفادت تقارير إعلامية بأن مقبرة «بهشت الزهراء» المركزية في العاصمة الإيرانية طهران، قامت ببناء مدافن من أربعة طوابق (أدوار) لتسع العدد المتزايد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا».

ونشرت وسائل إعلام صورة للمقابر الجديدة، إلا أنه لم يصدر بعد تعليق عن السلطات في طهران أو إدارة المقبرة نفسها على التقارير.

ويعد هذا أمراً غريباً في إيران، وليس من الواضح كيف سيكون رد فعل الناس عليه، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

واستقبلت بهشت الزهراء (التي تعني جنة الزهراء، في إشارة إلى السيدة فاطمة) أول من أمس، عدداً قياسياً من الوفيات.

وقال مدير المقبرة لوكالة «إلنا» الإيرانية: «استقبلنا 350 حالة وفاة، من بينها 150 بسبب فيروس (كورونا)… لم نسجل مثل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد منذ 50 عاماً».

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس، تسجيل 453 حالة وفاة و24092 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات «كورونا» في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و336 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 68366.

وذكرت سادات لاري أن 5038 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و837 ألف حالة، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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