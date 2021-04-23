القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في ميسان

2021/04/23 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز المديرية القت القبض على اثنين من تجار المخدرات احدهما ضبط بحوزته ( 1 كغم) من مادة الكريستال، ومواد مخدرة أخرى".وتابع ان "القوة ومن خلال التفتيش الدقيق لجميع العجلات والأشخاص الوافدين الى المدينة تمكنت من إلقاء القبض على متهم من كبار تجار المخدرات وأحد الموزعين الرئيسيين في جميع المحافظات بحوزته (1 كغم) من مادة الكريستال المخدرة، و(10)غم من مادة الحشيشة، إضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي".

واضاف البيان انه "تم إحالته الى قسم شرطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية جرى تدوين أقواله أصوليا".

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