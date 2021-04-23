طلب متزايد يسحب المعدن الأصفر تجاه اسيا.. الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي

2021/04/23 | 10:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، حيث يتجه المعدن الأصفر لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وضغط اقتراح الرئيس الأمريكي على عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا من ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش.



وقفز المعدن لأعلى مستوياته منذ 25 شباط الماضي عند 1797.67 دولار أمس الخميس، وأضاف نحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1783.90 دولار للأونصة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بفعل نبأ عن أن بايدن سيطرح خطة لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع، كما رفع الدولار الضعيف الإقبال على الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي تأكيد لانتعاش الطلب الآسيوي على المعدن الأصفر، زادت الشحنات إلى الهند لأعلى مستوياتها منذ 2013، مما قاد صادرات الذهب السويسرية للارتفاع لأعلى مستوى في عشرة أشهر.

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