اليأس الأميركي من إصلاح أفغانستان

2021/04/23 | 10:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخيرا قررت الولايات المتحدة وضع حد لأطول حرب في تاريخها وسحب جميع قواتها من أفغانستان ابتداء من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر 2021، في خطوة لاقت ترحيبا شعبيا وسياسيا لافتا، وإن برزت بعض الأصوات المحذرة من العواقب.ويبقى مصير الحريات والمؤسسات المدنية الأفغانية هو مصدر القلق الأول لدى الكثيرين.

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