ديالى تسجل حالتي وفاة و550 إصابة جديدة

2021/04/23 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة و550 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن " فرق ديالى الصحية اجرت 1977 فحص لحالات اشتباه خلال الساعات 24 الماضية وتبين بان 550 منها موجبة اي مصابة فيما سجلت حالتي وفاة و645 حالة شفاء".واضاف العزاوي،ان "اجمالي الاصابات بلغ 38845 اصابة والشفاء 34429 حالة والوفيات 311 حالة وفاة".

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