انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من اليوم وأمطار غداً.. حالة الطقس في بغداد والمحافظات

2021/04/23 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (23 نيسان 2021)، توقعات حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين، فيما توقعت بأن يكون طقساً غائماً، مع انخفاض درجات الحرارة.

وذكرت الهيأة في جداول تلقتها (بغداد اليوم)، أن "طقس اليوم في المنطقة الوسطى والشمالية، غائم جزئي إلى غائم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

وأضافت، أن "طقس غدا السبت، غائم جزئي إلى غائم في المناطق الوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الغربية".

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