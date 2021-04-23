انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى

2021/04/23 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد واصيب عدد من الاشخاص بانفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ديالى صباح اليوم الجمعة.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان لها انه "في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى، الاولى على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة، مما ادى الى استشهاد مدني ومنتسبين إثنين من شرطة ديالى وجرح اربعة اخرين".

وأضافت أن "القطعات الامنية باشرت باجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين".

PUKmedia

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