أكثر من 32% من رواتب التقاعد “متوقفة”.. أسباب عديدة تعطل رواتب مليون و200 ألف شخص

2021/04/23 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت هيأة التقاعد الوطنية، عن وجود نحو مليون و200 الف راتب تقاعدي متوقف لأسباب مختلفة، لتكون من اصل 3 ملايين و700 الف راتب، مايعني ان اكثر من 32% من الرواتب متوقفة.

وقال رئيس الهيأة اياد الجبوري في تصريح إن “لدينا أكثر من مليونين و500 الف متقاعد مستحق يتسلمون رواتبهم بشكل فعلي، بينما يوجد نحو مليون و200 الف راتب غير مفعل، لأسباب مختلفة، منها تقاعد ورثة ومنها أصلاء ومنها قيد التدقيق”.

وأضاف الجبوري “أطلقنا حملة تدقيق واسعة منذ بداية العام الحالي، وشملت نحو 80 ألف قيد، وكانت نتائجها جيدة جداً إذ أن مابين 45 إلى 46 ألف قيد اتضح أنهم غير مستحقين، وهذا يعد إنجازاً للهيأة”.

ونوه بأنه “رواتب المتقاعدين مؤمنة، ولحد الآن لم ترد في قانون الموازنة أية استقطاعات”، مستدركاً بأنه “توجد جزئية بسيطة فيها مشاكل تخص المكافآت”.

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