أكثر من 100 مصاب في القدس بعد مواجهات ليلية مع الشرطة الإسرائيلية

2021/04/23 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 105 شخص بجروح إثر مواجهات في القدس الشرقية بين متظاهرين مقدسيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

واندلعت المواجهات قرب البلدة القديمة في القدس حيث منعت الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى مناطق يتجمع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان، واعتقلت أكثر من 50 شخصاً، حسب ما نقله موقع “i24” الإلكتروني.

ودارت المواجهات في وقت نشرت فيه الشرطة الإسرائيلية المئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة “لاهافا” اليهودية اليمينية المتطرّفة.

ووزعت الحركة على تطبيق واتساب منشور “اليهود لن يخشوا التنقل في أنحاء القدس!” داعية إلى احتجاجات يهودية عند باب العامود مساء الخميس، إضافة إلى “تعليمات السلامة لليهود القادمين للتظاهر الليلة ضد الإرهاب العربي”.

وقال رئيس جمعية “لهافا” بنتسي غوفشتاين: “جئنا لتوضيح أن أورشليم، القدس، لنا”.

وبدوره قال رئيس “القائمة المشتركة” العربية في البرلمان الإسرائيلي أيمن عودة إن قادة “لهافا” “يغذون الأجواء المتوترة في المدينة ويحرضون على المساس بسكانها العرب”.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية تظاهرة مضادة للاحتجاج على المسيرة، ما أدى إلى صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة.

ومن جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن أحد عناصرها أصيب بجروح في وجهه بعد رشقه بحجارة.

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