شاهد :اهالي كربلاء يقدمون الافطار الرمضاني لزوار مدينتهم بهذه الطريقة

2021/04/23 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم اهالي كربلاء المقدسة وجبات افطار

للزوار القادمين الى زيارة مرقدي

الامام الحسين واخيه العباس عليهم

السلام من خلال المواكب الحسينية

المنتشرة في ارجاء المدينة القديمة

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