بريطانيا: إصابة 168 شخصا بجلطات ووفاة 32 منهم بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا

2021/04/23 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البريطانية أنها أحصت 168

إصابة بجلطات الدم لدى أشخاص تلقوا لقاح

"أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، أفضى 32

منها إلى الوفاة من أصل 21,2 مليون جرعة

أولى تم حقنهم بها.

وأكدت السلطات في تقرير أن

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