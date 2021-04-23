البنتاغون يعلق على القصف الصاروخي على مطار بغداد

2021/04/23 | 10:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم وزارة الدفاع

الأميركية، إن البنتاغون على علم

بالتقارير الإعلامية حول استهداف مطار

بغداد وإنه يراقب الأوضاع، بحسب قناة

الحرة.

وتعرضت القاعدة الأمريكية العسكرية

داخل مطار بغداد الدولي، إ

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