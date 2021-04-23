2021/04/23 | 10:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أكدت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الجمعة، محاسبة الصيدليات المخالفة للتسعيرة الدوائية فيما شددت على التزامها بتوفير الادوية الأساسية بالمجان لأكثر من 500 فقرة علاجية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن "وزارة الصحة أطلقت مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة إلّا أنه للأسف لم تلتزم جميع الصيدليات بالتسعيرة الدوائية الموحدة ، الأمر الذي يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة مستمرة".

وبين أن "عشرات الفرق من دائرة التفتيش التابعة لوزارة الصحة ،ونقابة الصيادلة تتابع الخروقات التي تقوم بها بعض الصيدليات وتتم محاسبة المخالفين حسب القانون"

واكد البدر أن "وزارة الصحة ملتزمة بتوفير هذه العلاجات بجميع مؤسساتها الصحية ،التي تستخدم لمعالجة عدة أمراض منها ،الفشل الكلوي ،والحالات السرطانية ،وغيرها "، مشيراً الى أن "القطاع الخاص خاضع للرقابة والمتابعة من وزارة الصحة ،ونقابة الصيادلة وجهات أخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تؤكد محاسبة الصيدليات المخالفة للتسعيرة الدوائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تؤكد محاسبة الصيدليات المخالفة للتسعيرة الدوائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).