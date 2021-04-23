مصرف الرافدين يحدد الفروع الخاصة بقروض شقق مشروع بسماية

2021/04/23 | 10:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المصرف الفروع المخصصة لمنح قروض المشروع

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، استمرار فروعه بترويج القروض الخاصة بمشروع الإسكان في مجمع بسماية في العاصمة بغداد.

وقال المصرف في بيان، 23 نيسان/أبريل، إنّ "الفروع مستمرة وبأعداد غير مسبوقة وغير متوقعة"، مشيرًا إلى "وجود زخم كبير شهدته فروع المصرف لتمشية المعاملات الخاصة بقروض المشروع".

وأضاف البيان، أنّ "الفروع التي تمنح الوحدات السكنية لبسماية هي؛ المستنصر، الخلفاء، اـامين، الباب الشرقي، الفردوس، حي الزهراء، براثا، القصر الأبيض، الحي العربي، حي العامل، المعرفة، سبع قصور، الحرية، المدائن".

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