أكثر من 100 جريح بمواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين في القدس

2021/04/23 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين ليل الخميس الجمعة في القدس عن سقوط أكثر من مئة جريح.

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