الداخلية تكشف عن مصير الحبوب المخدرة المضبوطة وتؤكد إعدادها لإطلاق برنامج توعوية

2021/04/23 | 10:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن مصير الحبوب التي يجري ضبطها عند إلقاء القبض على المتهمين فيما أكدت الإعداد لإطلاق برنامج للتوعية وتطبيق القانون.وقال مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العقيد زياد القيسي في تصريح صحفي، إن “الحبوب المخدرة تعد من المؤثرات العقلية وليست من المخدرات، وعند إلقاء القبض على […]

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