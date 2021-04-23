2021/04/23 | 10:58 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة إقليم كردستان تقاضي قناة عراقية تزعم وجود مركز إسرائيلي في الإقليم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/23 | 10:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة إقليم كردستان تقاضي قناة عراقية تزعم وجود مركز إسرائيلي في الإقليم) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة إقليم كردستان تقاضي قناة عراقية تزعم وجود مركز إسرائيلي في الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).