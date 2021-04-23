البصرة.. القبض على 4 أشخاص قتلوا شقيقهم وطفلة لأسباب عائلية

2021/04/23 | 10:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة (23 نيسان 2021)، إلقاء القبض على أربعة متهمين قتلوا شقيقهم وطفلة، وأصابوا طفلين آخرين لم تتجاوز أعمارهما الأربع سنوات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز قسم مكافحة إجرام البصرة تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل بشعة في حي المثلث والقبض على الجناة، لارتكابهم جريمة قتل بحق شقيقهم وطفلة، وإصابة طفلين آخرين، أحدهما يبلغ من العمر 2 سنة والآخر 4 سنوات".

وأضاف البيان، أن المتهمين "اعترفوا بجريمتهم بعد التحقيق بسبب مشاكل عائلية، ليتم إحالتهم للقضاء وتوقيفهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

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