واشنطن: العراق يريد بقاء قواتنا على اراضيه

2021/04/23 | 11:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت القيادة المركزية الامريكية ان العراق يريد بقاء القوات الامريكية، مؤكدة انها لن تخفض عدد هذه القوات.

وقال قائد القيادة المركزية الامريكية كينيث ماكينزي، في مؤتمر صحفي امس الخميس: "العراق يريد بقاءنا، ولن نخفض عدد القوات هناك"، مضيفا أنه "لا يعتقد بأن الولايات المتحدة "على حافة الانخراط بحرب في الشرق الأوسط".

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