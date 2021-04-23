البنتاغون الأميركي في أول تعليق على استهداف مطار بغداد الدولي

2021/04/23 | 11:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الدفاع الاميركية، الجمعة، انها تراقب الاوضاع في بغداد، وذلك تعليقا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف المطار.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية في تصريح تابعه NRT عربية (23 نيسان 2021)، إن "البنتاغون على علم بالتقارير الإعلامية حول استهداف مطار بغداد وإنه يراقب الأوضاع"، دون الادلاء باي معلومات اضافية حول طبيعة الحادث او الخطوات التي من الممكن ان يتخذها البنتاغون في الايام المقبلة.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، فجر الجمعة، بيانا بعد القصف الصاروخي الجديد الذي استهدف محيط مطار بغداد الدولي.

وقال بيان الخلية إنه "بالتزامن مع العمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وانشغالها في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية، نجد الجماعات الخارجة عن القانون تحاول أشغال قواتنا الأمنية بجبهات أخرى من خلال إطلاق الصواريخ على المناطق التي تضم قوات عراقية".

وأضاف البيان "سقطت 3 صواريخ على محيط مطار بغداد الدولي من أصل 8 صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي، والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة، والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع، ولم تسجل اي خسائر بشرية، فيما شرعت مفارز المعالجة بتفكيك الصواريخ التي لم تنطلق والتي كانت فوق سطح احد البيوت الفارغة التي تم استئجارها قبل نحو 10 ايام، وباشرت قيادة عمليات بغداد بتشكيل فريق عمل للبحث عن الفاعلين والتحقيق في هذا الحادث".

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