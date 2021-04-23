2021/04/23 | 11:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة يرى بعض الرجال متعة في مخادعة النساء والارتباط بأكثر من سيدة، إلا أن شابا يابانيا فاق كل التوقعات بمواعدته 35 امرأة في الوقت نفسه.وقاده خطأ بسيط إلى كشف المستور عنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاب ياباني يرتبط بـ35 واحدة المركز الخبري الوطني.

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