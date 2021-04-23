وزارة الصحة تعلن تحركات تخص التسعيرة الدوائية.. الصيدليات تحت المجهر

2021/04/23 | 11:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، محاسبة الصيدليات المخالفة للتسعيرة الدوائية فيما شددت على التزامها بتوفير الأدوية الأساسية بالمجان لأكثر من 500 فقرة علاجية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، أن “وزارة الصحة أطلقت مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة إلّا أنه للأسف لم تلتزم جميع الصيدليات بالتسعيرة الدوائية الموحدة ، الأمر الذي يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة مستمرة”.

وبين أن “عشرات الفرق من دائرة التفتيش التابعة لوزارة الصحة، ونقابة الصيادلة تتابع الخروقات التي تقوم بها بعض الصيدليات وتتم محاسبة المخالفين حسب القانون”.

وأكد البدر أن “وزارة الصحة ملتزمة بتوفير هذه العلاجات بجميع مؤسساتها الصحية، التي تستخدم لمعالجة عدة أمراض منها، الفشل الكلوي، والحالات السرطانية،وغيرها “، مشيراً الى أن “القطاع الخاص خاضع للرقابة والمتابعة من وزارة الصحة ،ونقابة الصيادلة وجهات أخرى”.

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