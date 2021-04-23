بغداد.. زوج يلقي زوجته من الطابق الثامن ويخفي معالم الجريمة!

2021/04/23 | 11:38 - المصدر: NRT عربية

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تم إجراء تحريات "استثنائية" من قبل القوات الأمنية، نتيجة القاء زوج لزوجته من الطابق الثامن واخفاء معالم جريمته في شقق بسماية ببغداد.

وقالت مديرية اجرام مكافحة بغداد في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 نيسان 2021)، انه "بعد إحالة أوراق القضية الخاصة بانتحار المجنى عليها من مركز شرطة بسماية الى مكتب مكافحة إجرام النهروان بأن الحادث هو حالة انتحار لكنها مبهمة الجوانب ويحيطها الغموض الذي حال دون كشف الجريمة كون المتهم استطاع أن يخفي ويتلاعب بمعالم مسرح الجريمة كونه هو من قام بنقل زوجته للمستشفى من أجل دفع الشبهة عنه".

وأضاف البيان، أنه "بجهود استثنائية من قبل مكافحة إجرام بغداد ومكتب مكافحة إجرام النهروان والمباشرة بالتحري وجمع المعلومات ومقاطعتها حول زوج المجنى عليها لتوفر شكوك حوله والتعمق بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة المتوفرة انهار واعترف صراحة بقيامه بإسقاط زوجته من شقتهم في الطابق الثامن معللا ذلك بوجود خلافات عائلية فيما بينهم وأنه ادعى انتحارها لدفع الشبهة عنه".

وأشار الى، أن "المديرية دونت أقوال المتهم ابتدائيا وصدقت قضائيا أمام قاضي التحقيق استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات".

N.A

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