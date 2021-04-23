الصحة تعلن عن إطلاق مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة

2021/04/23 | 11:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، عن إطلاق مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة، مؤكدة محاسبة الصيدليات المخالفة للتسعيرة الدوائية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، أن “وزارة الصحة أطلقت مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة إلّا أنه للأسف لم تلتزم جميع الصيدليات بالتسعيرة الدوائية الموحدة ، الأمر الذي يحتاج […]

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